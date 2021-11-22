Деятельность и планы Крымской платформы планируют презентовать в США

Так, результаты работы Крымской платформы обсудили заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы", - отметил Сибига.

Команда представительства президента Украины в Крыму поделилась планами поездки в США для презентации деятельности и планов национального офиса Крымской платформы, который начал свою работу 23 августа 2021 года.

Команда также планирует работать над усовершенствованием законодательного регулирования ряда актуальных вопросов, обусловленных временной оккупацией Крыма. Среди важных задач - поддержка политических заключенных, незаконно удерживаемых российскими оккупационными властями, а также облегчение доступа к административным услугам для украинских граждан, проживающих в АР Крым и Севастополе.

"В этой связи было отмечено вступление в силу 21 ноября закона об отмене свободной экономической зоны "Крым", что позволит снять искусственно созданные преграды для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

Отметим, что Крымская платформа была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она должна стать ключевой площадкой для работы над деоккупацией Крыма.