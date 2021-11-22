ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Деятельность и планы Крымской платформы планируют презентовать в США

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 ноября 2021 16:07
Деятельность и планы Крымской платформы планируют презентовать в США Фото: первые результаты Крымской платформы презентуют в США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В офисе Крымской платформы обсудили презентацию ее результатов в Соединенных Штатах Америки. Там могут представить работу за первые несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офисса президента.

Так, результаты работы Крымской платформы обсудили заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы", - отметил Сибига.

Команда представительства президента Украины в Крыму поделилась планами поездки в США для презентации деятельности и планов национального офиса Крымской платформы, который начал свою работу 23 августа 2021 года.

Команда также планирует работать над усовершенствованием законодательного регулирования ряда актуальных вопросов, обусловленных временной оккупацией Крыма. Среди важных задач - поддержка политических заключенных, незаконно удерживаемых российскими оккупационными властями, а также облегчение доступа к административным услугам для украинских граждан, проживающих в АР Крым и Севастополе.

"В этой связи было отмечено вступление в силу 21 ноября закона об отмене свободной экономической зоны "Крым", что позволит снять искусственно созданные преграды для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

Отметим, что Крымская платформа была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она должна стать ключевой площадкой для работы над деоккупацией Крыма.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром - министром финансов Канады Христей Фриланд. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформа
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ