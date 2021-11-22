Діяльність та плани Кримської платформи планують презентувати у США

В офісі Кримської платформи було обговорено презентацію її результатів у Сполучених Штатах Америки. Там можуть представити роботу за перші кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента .

Так, результати роботи Кримської платформи обговорили заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга та постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Наступний рік має стати роком розвитку та інституціоналізації Кримської платформи", - зазначив Сібіга.

Команда представництва президента України в Криму поділилася планами поїздки до США для презентації діяльності та планів національного офісу Кримської платформи, який розпочав свою роботу 23 серпня 2021 року.

Команда також планує працювати над удосконаленням законодавчого регулювання низки актуальних питань, зумовлених тимчасовою окупацією Криму. Серед важливих завдань - підтримка політичних в'язнів, які незаконно утримуються російською окупаційною владою, а також полегшення доступу до адміністративних послуг для українських громадян, які проживають в АР Крим та Севастополі.

"У зв'язку з цим було відзначено набрання чинності 21 листопада закону про відміну вільної економічної зони "Крим", що дозволить зняти штучно створені перепони для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кримську платформу було створено з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Вона має стати ключовим майданчиком для роботи над деокупацією Криму.