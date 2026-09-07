У деяких українців зросте субсидія: ПФУ розкрив причину

Пенсійний фонд України переглянув виплати домогосподарствам, у яких суттєво змінився рівень доходів. Це означає, що розмір субсидії може як збільшитися, так і зменшитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
ПФУ двічі на рік - у березні та серпні - переглядає розмір житлової субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.
Якщо доходи сім'ї зменшилися більш ніж на 50%, після перерахунку розмір субсидії може зрости. Якщо ж доходи, навпаки, суттєво збільшилися, виплату можуть зменшити. Такий перерахунок Пенсійний фонд проводить автоматично, тому додатково звертатися із заявою не потрібно.
Під час серпневого перерахунку ПФУ порівнює середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за I та II квартали поточного року з доходами за III та IV квартали попереднього року.
Саме так визначають, чи відбулися суттєві зміни у матеріальному становищі сім'ї та чи є підстави для перегляду призначеної субсидії.
Водночас важливо розуміти, що йдеться не лише про заробітну плату. До сукупного доходу домогосподарства можуть входити пенсії, соціальні виплати, стипендії, допомога по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, дивіденди та інші доходи.
Ні. Якщо домогосподарство відповідає умовам для автоматичного перерахунку, Пенсійний фонд проводить його самостійно.
Таким чином, якщо матеріальне становище сім'ї істотно погіршилося і середньомісячний дохід зменшився більш ніж наполовину, розмір житлової субсидії після перерахунку може бути збільшений.
Водночас не кожне зменшення доходу автоматично призводить до збільшення виплати. Ключовою умовою для такого перегляду є саме зміна середньомісячного сукупного доходу більш ніж на 50%.
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