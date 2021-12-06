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Девять регионов Украины выходят из "красной" зоны с 7 декабря: список

Автор: Анастасия Рокитна

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из "красной" зоны выходят 9 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

Комиссия приняла решение вывести из "красной" зоны Киев и 8 областей:

  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Луганскую,
  • Львовскую,
  • Одесскую,
  • Ровенскую,
  • Херсонскую.

С 7 декабря эти регионы переходят в "желтую" зону.

Новые правила карантина

С 6 декабря начали действовать новые правила карантина, которые затронули в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения в "желтой" зоне смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

В "желтой" зоне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов.

Какие регионы остаются "красными"

С 7 декабря эта зона сократится и будет охватывать 10 регионов:

  • Запорожскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Житомирскую,
  • Киевскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую.
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