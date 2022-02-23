Девелоперы нуждаются в стандартизации при строительстве коммерческих площадей, - Деркач

22 февраля в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" прошла "Презентация классификации офисной недвижимости. Версия-2022". Среди ее участников была Татьяна Деркач, глава направления коммерческой недвижимости компании "Интергал-Буд", которая дала оценку новому классификатору с точки зрения девелоперов.

"Старая категоризация утратила свою актуальность. Сейчас рынок ушел далеко вперед. Арендаторы офисной недвижимости стали более притязательными и требовательными. Поэтому застройщики нуждаются в понимании четких критериев качественных коммерческих площадей", - отметила Татьяна Деркач.

По ее словам, новая классификация не только поможет девелоперам строить объекты, интересные современному рынку, а и станет своеобразным ориентиром для инвесторов, который будет способствовать оценке доходности и окупаемости вложений в коммерческую недвижимость.

Компания "Интергал-Буд", которая до недавнего времени ассоциировалась исключительно со строительством жилья, проводит активную экспансию рынка коммерческой недвижимости. В ее портфеле уже есть успешно реализованные проекты бизнес-центров. Это M8 на Печерске и S26 на столичном Подоле. Кроме того, компания возводит несколько торговых центров в составе своих жилых комплексов.

"Мы строим не на вчера, а на десятилетие вперед. И нужно уже сегодня учитывать эти критерии при проектировании новых объектов. И не только нам, но и всем участникам рынка", - добавила глава направления коммерческой недвижимости.

Отметим, что недавно посольство Франции в Украине решило переехать в бизнес-центр M8, что является ярким свидетельством того, что здание БЦ полностью отвечает высоким требованиям дипломатического представительства по репутации, безопасности и техническим характеристикам.

Обновленная классификация офисной недвижимости станет доступна для ознакомления с 1 марта 2022 года. Ее опубликуют на сайте организатора мероприятия - URE Club.