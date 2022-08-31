Девелоперская компания ENSO возобновила работу

Девелоперская компания ENSO возобновила свою деятельность, которая была приостановлена с начала российского вторжения. Уже с 26 августа поэтапно возобновляются работы на строительных площадках, заработали клиент-пространство и офис компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Время вынужденной остановки компания использовала, чтобы адаптировать все процессы к условиям относительно стабильной ситуации во время военного положения. Несмотря на чрезвычайные условия, удалось наладить надежную поставку необходимых для строительства материалов.

“Начиная с 26 августа компания приступила к возобновлению работ на площадках. За эту долгую паузу мы смогли сделать новый план работы, адаптированный под нынешние реалии: производственные, складские, логистические. Будем восстанавливаться поэтапно — это зависит от вида работ и количества людей, которые сегодня находятся на местах. Поскольку подрядчики сейчас стали заложниками ситуации, когда они обеспечены не в полной мере квалифицированными сотрудниками. И если есть возможность закупить необходимое количество материалов, то возникает вопрос: каким ресурсом работы выполнять", — отметил СЕО компании ENSO Рамиль Мехтиев.

По словам Рамиля Мехтиева, при возобновлении активности приоритетными для компании были вопросы безопасности работников и логистики. Хотя компания не может гарантировать полную безопасность сотрудникам, большая часть коллектива и партнеры приняли ежедневные риски жизни и вернулись к работе.

О компании:

ENSO — украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой стоит разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает в себя оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, использование экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и прочее.