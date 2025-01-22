Дев'ять авіаударів за 15 хвилин. РФ цілий день б'є по Костянтинівці, є жертва і поранені

22 січня Росія щільно атакує Костянтинівку. Окупанти за 15 хвилин завдали дев'ять авіаударів, є загиблий, багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру .

Також дістали травми п'ять жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

"Упродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Попередньо, війська РФ використали "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин", - розповіли у відомстві.

Через деякий час російська армія повторила атаку.

"Жінка 59 років і 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані", - розповіли в прокуратурі.

Спочатку окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці.

Обстріли Донецької області

В Донецькій області тривають найзапекліші бої. Російські війська намагаються вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але їм це не вдається.

На даний час російські окупанти найбільше атакують на Покровському напрямку. Також боїв не меншає на Лиманському, Торецькому і Новопавлівському напрямках.

Окрім цього, окупанти постійно обстрілюють мешканців Донецької області в містах та селах, розташований на лінії фронту. Зокрема, Костянтинівка потерпає від обстрілів не вперше, але останнім часом загарбники активізувались.

Зокрема, у листопаді РФ скинула дві авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Поранення отримали шість людей.

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