Девять авиаударов за 15 минут. РФ целый день бьет по Константиновке, есть жертва и раненые
22 января Россия плотно атакует Константиновку. Оккупанты за 15 минут нанесли девять авиаударов, есть погибший, много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
Обстрел из артиллерии
Сначала оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке.
"Женщина 59 лет и 74-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии", - рассказали в прокуратуре.
Авиаудар по городу
Через некоторое время российская армия повторила атаку.
"В течение 15 минут враг нанес по городу 9 авиаударов. Предварительно, войска РФ использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате обстрела погиб 58-летний гражданин", - рассказали в ведомстве.
Также получили травмы пять жителей в возрасте 52, 62, 64, 76 и 91 год. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей.
Последствия обстрела Константиновки (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Обстрелы Донецкой области
В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои. Российские войска пытаются выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но им это не удается.
В настоящее время российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении. Также боев не уменьшается на Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.
Кроме этого, оккупанты постоянно обстреливают жителей Донецкой области в городах и селах, расположенных на линии фронта. В частности, Константиновка страдает от обстрелов не впервые, но в последнее время захватчики активизировались.
В частности, в ноябре РФ сбросила две авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области. Ранения получили шесть человек.
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