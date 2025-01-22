ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Девять авиаударов за 15 минут. РФ целый день бьет по Константиновке, есть жертва и раненые

Донбасс, Среда 22 января 2025 17:29
UA EN RU
Девять авиаударов за 15 минут. РФ целый день бьет по Константиновке, есть жертва и раненые Фото: РФ целый день бьет по Константиновке 22 января, есть жертва и раненые (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

22 января Россия плотно атакует Константиновку. Оккупанты за 15 минут нанесли девять авиаударов, есть погибший, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Обстрел из артиллерии

Сначала оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке.

"Женщина 59 лет и 74-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии", - рассказали в прокуратуре.

Авиаудар по городу

Через некоторое время российская армия повторила атаку.

"В течение 15 минут враг нанес по городу 9 авиаударов. Предварительно, войска РФ использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате обстрела погиб 58-летний гражданин", - рассказали в ведомстве.

Также получили травмы пять жителей в возрасте 52, 62, 64, 76 и 91 год. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей.

Последствия обстрела Константиновки (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрелы Донецкой области

В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои. Российские войска пытаются выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но им это не удается.

В настоящее время российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении. Также боев не уменьшается на Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Кроме этого, оккупанты постоянно обстреливают жителей Донецкой области в городах и селах, расположенных на линии фронта. В частности, Константиновка страдает от обстрелов не впервые, но в последнее время захватчики активизировались.

В частности, в ноябре РФ сбросила две авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области. Ранения получили шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Константиновка Война в Украине
NEWS
Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога
Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога
DAILY
Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры