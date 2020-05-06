Детский сад онлайн оказался в тренде мировых СМИ

The New York Times, National Post, U. S. News, TheStar, Today World, PMN Entertainment, Devdiscourse, NewsDay, CyprusMail, Reuters – это только небольшая часть мировых СМИ, которые отреагировали на первую неделю работы Детского сада онлайн, который стартовал в рамках Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVSD-19.

В общем, за первые дни Детский сад онлайн, который расположен на сайте Образовательного Хаба города, "посетили" почти 100 тыс. пользователей (98 293), из которых киевлян чуть большая часть (51%), другие пользователи из всех регионов Украины, и, даже, из: США, Германии, Италии, Польши и тому подобное.

Детский сад онлайн попал к иностранным СМИ (видео)

Каждый день, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, во время всего срока карантина, маленькие детки имеют возможность заниматься интересными и полезными вещами:

10.00 – СКАЗКА-ЙОГА

11.00 – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

12.00 – РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ (РИСОВАНИЕ, ЭЙДЕТИКА, МАТЕМАТИКА, ЛЕПКА и Т. п)

12.30 – БОНУСНОЕ ЗАНЯТИЕ, которое появилось в расписании, поскольку этот проект вызвал большой резонанс среди украинцев. Много обращений было от родителей и воспитателей детсадов со всей Украины, которые предлагали собственные відеозаняття для малышей.

Более того, к этому проекту присоединились и публичные люди, которые сами снимают видео для Детского сада онлайн, в частности: Ольга Руднева - директор Фонда Елены Пинчук; Анастасия Мазур - ведущая программы "Факты" телеканала ICTV; Анна Завальская - солистка группы "Алиби"; Михаил Присяжнюк – ведущий программы "Один за всех" телеканала СТБ и др.

А в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм стартовал челлендж #вдячнібатьки – где мамы и папы выкладывают видео и фото, как их дети выполняют упражнения в Детском саду онлайн.

Для многих семей - это первый опыт обучения онлайн для своих детей, и это очень хорошо, что родители и дети восприняли это позитивно. Спасибо нашим маленьким посетителям садика, которые занимаются йогой, английским, рисуют и делают аппликации. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые присоединились к этому проекту, помогая детям развиваться, а родителям - немного отдохнуть и разнообразить досуг детей во время карантина. Детский сад онлайн стал действительно народным социальным проектом", - сказала Директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Подборка ярких видео, как дети занимаются в Детском саду онлайн можно посмотреть тут.