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Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

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Киев, Пятница 19 августа 2022 09:47
Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные Фото: дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали более 1078 детей. Из них 362 погибли, еще 716 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Так, стало известно, что 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове погиб 13-летний мальчик, а еще двое детей 12 и 13 лет получили ранения.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 376;
  • Харьковской - 202;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 60;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, российские военные под утро совершили пять ракетных ударов по Харькову. В частности, по Киевскому, Немышлянскому и Основянскому районах города.

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