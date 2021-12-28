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Дети из детских домов получили подарки в рамках акции "Ангелочки добрых дел" от Эпицентра

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:45 promo
Дети из детских домов получили подарки в рамках акции "Ангелочки добрых дел" от Эпицентра Фото: дети из детских домов получили подарки в рамках акции "Ангелочки добрых дел" от Эпицентра (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В начале декабря в "Эпицентре" и "Новой линии" традиционно к новогодне-рождественским праздникам начали появляться елки. Однако в этом году, помимо красивых игрушек и мерцающих гирлянд, они были украшены множеством писем - мечтами детей из детских домов.

Об этом сообщает пресс-служба "Эпицентра".

Эти листы компания собрала по всей Украине и разместила на елках, запустив тем самым мощную волну добра и человечности.

Все, что нужно было сделать для участия в акции, - это:

  • Выбрать письмо на елке в торговом центре "Эпицентр".
  • Адресоваться к администратору торгового центра (на инфоцентре) для записи в магический реестр "Ангеляток добрых дел".
  • Подготовить подопечному ли подопечной подарок, на который он / она ждет, прикрепить листья к подарочному пакету и передать администратору торгового центра (на инфоцентре).

Каждый, кто присоединился к акции и выбрал письмо, до глубины сердца проникся судьбой своего маленького подопечного, с которым через письмо на елке состоялось заочное знакомство. Люди показывали друг другу письма, советовались, ходили вместе покупать подарки, представляли эмоции мальчика или девочки, которые получат подарок.

Многие прилагал в пакеты еще теплые носки, красивые заколки, шкатулки, перчатки, шарфики и множество других безделушек. То, что сами покупают своим деткам и без чего, кажется, обойтись просто невозможно. И не верилось, что есть дети, которым не хватает таких простых обыденных вещей. Волна добра объединила людей, заставила задуматься над такими простыми, но важными вещами в жизни, как доброта, сострадание и помощь ближнему.

Дети с огромной радостью и счастьем принимали яркие пакеты от Святого Николая и Деда Мороза и радовались от того, что их мечты осуществились. Это был настоящий праздник. Щедрая волна добра принесла море радости, тепла и сказочной магии! Счастливые эмоции и радостный блеск в глазах детей стали самым весомым доказательством того, что мы все вместе сделали большое дело - осуществили детские мечты.

Галина Качановская, директор Львовского детского дома №1:

"В нашем заведении сейчас находится 40 детей. Это дети с поражением центральной нервной системы, есть детки с инвалидностью. Каждый год перед новогодне-рождественскими праздниками они, как и все, ждут настоящего чуда, чар и подарков. Выражаю искреннюю благодарность людям с большим добрым сердцем, которые не забывают о других и занимаются благотворительностью, помогают тем, кто действительно в этом нуждается. Отдельная благодарность Эпицентру, который организовал такое важное дело и передал подарки в детский дом".

Дети из детских домов получили подарки в рамках акции &quot;Ангелочки добрых дел&quot; от Эпицентра

Вера Сичкаренко, и.о. главного врача КЗ КОР "Специализированный областной Дом ребенка г. Боярка":

"Мы очень благодарны организаторам акции "Ангелочки добрых дел" за подарки и счастливые эмоции детей. В нашем заведении 104 ребенка. Это дети-сироты, дети с инвалидностью и дети, лишенные родительской опеки. Есть детишки, от которых отказались сразу после рождения. Все они нуждаются во внимании и заботе. Мы, работники заведения, стараемся окружить их любовью и теплом, но, конечно, родительского внимания никто не заменит. Вы подарили детям невероятный праздник! Мы благодарны за то, что люди откликнулись на акцию и осуществили мечты наших малышей. Это еще раз доказывает, что мир не без добрых людей.".

Дети из детских домов получили подарки в рамках акции &quot;Ангелочки добрых дел&quot; от Эпицентра

Инна Федоренко, воспитатель-методист Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей Запорожского областного совета:

"Когда нам позвонили по телефону из Эпицентра и сообщили об акции, мы с детьми сразу начали писать письма желаний. Каждый ребенок верил в исполнение своего желания. Все письма мы отправили добрым волшебникам. А когда Святой Николай с помощниками пришел с целыми охапками подарков – для детей этот день стал самым счастливым в жизни. Мы благодарим всех неравнодушных, кто присоединился к акции и передал подарок ребенку. В частности, спасибо за развивающие игры. Игра "Дженга" - теперь любимое занятие на досуге для наших деток. Уверена, что такие эмоции дети запомнят на всю жизнь.".

Дети из детских домов получили подарки в рамках акции &quot;Ангелочки добрых дел&quot; от Эпицентра

Аза Бурнис, заместитель директора по учебной работе Потиевского учебно-реабилитационного центра Житомирского областного совета:

"Акция "Ангелочки добрых дел" подарила деткам нашего заведения настоящую предновогоднюю сказку. Ведь написать о своей мечте в письме, а потом получить желаемое в подарок - разве не сказка. Дети очень счастливы! Они верят в чудеса и в то, что когда очень чего-то хочешь - это непременно осуществится. Огромная благодарность всем волшебникам и волшебницам, которые откликнулись на детские письма!"

В период акции было собрано 2 769 детских писем из 82 заведений по всей Украине, среди которых: детские дома, дома-интернаты, школы-интернаты, детские дома семейного типа, реабилитационные учреждения, специальные школы, центры социальной поддержки и др. Все подарки были переданы в учреждения и персонально вручено каждому ребенку.

В компании верят, что акция "Ангелочки добрых дел" станет доброй традицией и все больше людей будут приобщаться к ней каждый год.

"Ведь именно добро и забота дарят детям из детских домов веру в людей, дают возможность окунуться в атмосферу праздника и веселья. Мечты сбываются! Помните, что ангелы добрых дел живут в каждом из нас. Стоит лишь расправить крылья и начать воплощать магию добра в жизни", - резюмировали в компании.

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Эпицентр
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