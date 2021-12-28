Діти з дитячих будинків отримали дарунки в рамках акції "Ангелятка добрих справ" від Епіцентру

На початку грудня в "Епіцентрі" та "Новій Лінії" традиційно до новорічно-різдвяних свят почали з’являтися ялинки. Проте цього року, крім красивих іграшок та мерехтливих гірлянд, вони були прикрашені безліччю листів - мріями дітей з дитячих будинків.

Ці листи компанія зібрала по всій Україні та розмістила на ялинках, запустивши тим самим потужну хвилю добра й людяності.

Усе, що потрібно було зробити для участі в акції, - це:

Обрати лист на ялинці в торговельному центрі "Епіцентр".

Звернутися до адміністратора торговельного центру (на інфоцентрі) для запису в магічний реєстр "Ангеляток добрих справ".

Підготувати підопічному чи підопічній подарунок, на який він / вона чекає, прикріпити лист до подарункового пакунка та передати адміністратору торговельного центру (на інфоцентрі).

Кожен, хто долучився до акції та обрав листа, до глибини серця перейнявся долею свого маленького підопічного, з яким через лист на ялинці відбулося заочне знайомство. Люди показували одне одному листи, радилися, ходили разом купувати подарунки, уявляли емоції хлопчика чи дівчинки, які отримають дарунок.

Багато хто докладав у пакунки ще теплі шкарпетки, красиві заколки, скриньки, рукавички, шарфики та безліч інших дрібничок. Те, що самі купують своїм діткам і без чого, здається, обійтися просто неможливо. І не вірилося, що є діти, яким бракує таких простих буденних речей. Хвиля добра об’єднала людей, змусила замислитися над такими простими, але важливими речами в житті, як доброта, співчуття та допомога ближньому.

Діти з величезною радістю та щастям приймали яскраві пакунки від Святого Миколая та Діда Мороза й тішилися від того, що їхні мрії здійснилися. Це було справжнє свято. Щедра хвиля добра принесла море радості, тепла й казкової магії! Щасливі емоції та радісний блиск в очах дітей стали найвагомішим доказом того, що ми всі разом зробили велику справу - здійснили дитячі мрії.

Галина Качановська, директор Львівського дитячого будинку №1:

"У нашому закладі наразі перебуває 40 дітей. Це дітки з ураженням центральної нервової системи, є дітки з інвалідністю. Щороку перед новорічно-різдвяними святами вони, як і всі, чекають справжнього дива, чар та подарунків. Висловлюю щиру вдячність людям із великим добрим серцем, які не забувають про інших і займаються доброчинністю, допомагають тим, хто справді цього потребує. Окрема вдячність Епіцентру, який організував таку важливу справу і передав подарунки в дитячий будинок".

Віра Січкаренко, в.о. головного лікаря КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка":

"Ми дуже вдячні організаторам акції "Ангелятка добрих справ" за подарунки та щасливі емоції діток. У нашому закладі 104 дитини. Це діти-сироти, діти з інвалідністю та діти, позбавлені батьківського піклування. Є дітки, від яких відмовилися відразу після народження. Усі вони потребують уваги й турботи. Ми, працівники закладу, намагаємося оточити їх любов’ю й теплом, але, звісно, батьківської уваги не замінить ніхто. Ви подарували дітям неймовірне свято! Ми вдячні за те, що люди відгукнулися на акцію і здійснили мрії нашої малечі. Це вкотре доводить, що світ не без добрих людей".

Інна Федоренко, вихователь-методист Мирненського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Запорізької обласної ради:

"Коли нам зателефонували з Епіцентру і повідомили про акцію, ми з дітками відразу почали писати листи мрій. Кожна дитина вірила у здійснення свого бажання. Усі листи ми відправили добрим чарівникам. А коли Святий Миколай з помічниками завітав із цілими оберемками дарунків – для дітей цей день став найщасливішим у житті. Ми дякуємо всім небайдужим, хто долучився до акції і передав подарунок дитині. Зокрема, дякуємо за розвивальні ігри. Гра "Дженго" - відтепер улюблене заняття на дозвіллі для наших діток. Переконана, що такі емоції дітки запам’ятають на все життя".

Аза Бурніс, заступник директора з навчальної роботи Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради:

"Акція "Ангелятка добрих справ" подарувала діткам нашого закладу справжню передноворічну казку. Адже написати про свою мрію в листі, а потім отримати бажане в дарунок - хіба не казка. Діти дуже щасливі! Вони вірять у дива і в те, що коли дуже чогось хочеш - це неодмінно здійсниться. Величезна подяка всім чарівникам та чарівницям, які відгукнулися на дитячі листи!"

У період акції було зібрано 2 769 дитячих листів із 82 закладів по всій Україні, серед яких: дитячі будинки, будинки-інтернати, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, реабілітаційні установи, спеціальні школи, центри соціальної підтримки та ін. Усі подарунки було передано в установи та персонально вручено кожній дитині.

В компанії вірять, що акція "Ангелятка добрих справ" стане доброю традицією і дедалі більше людей долучатимуться до неї щороку.

"Адже саме добро й турбота дарують дітям із дитячих будинків віру в людей, дають можливість поринути в атмосферу свята й веселощів. Мрії збуваються! Пам’ятаймо, що ангели добрих справ живуть у кожному з нас. Варто лише розправити крила і почати втілювати магію добра в життя", - резюмували в компанії.