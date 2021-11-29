Десятки тысяч военных НАТО примут участие в девяти учениях в Украине в 2022 году

Согласно проекту, затраты на обучение составят 106,5 млн гривен (из которых 52 млн гривен на территории Украины)

Предлагается предоставить разрешение о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия:

Многонациональных учениях "Объединенные Усилия - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 12500 военнослужащих, до 70 кораблей (катеров и судов), до 90 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 9000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 30 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 40 кораблей (катеров и судов), до 40 самолетов и вертолетов.

Украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 8500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 60 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

Украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 самолетов и вертолетов, до 11 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей (катеров и судов).

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей (катеров и судов).

Многонациональных учениях "Светлая Лавина - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 1300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Венгрии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Румынии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Словацкой Республики до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

Украинско-польских учениях "Сильвер Сейбер - 2022". Срок проведения: до 90 суток: 1-й этап - до 30 суток, февраль - апрель, 2-й этап - до 30 суток май - июль, 3-й этап - до 30 суток август - декабрь

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 16 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Республики Польша до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов)

Украинско-американских уучениях "Си Бриз - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 7500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 85 кораблей (катеров и судов), до 70 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 4000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 35 кораблей (катеров и судов), до 30 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

Украинско-румынских учениях "Риверайн - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 10 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 5 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Румынии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 5 самолетов и вертолетов.

Многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 3700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 22 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 1700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Литовской Республики до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Республики Польша до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Канады до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов.

Многонациональных учениях "Викинг - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 500 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных Сил Украины до 200 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных Сил Королевства Швеция до 100 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" до 200 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.