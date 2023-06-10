UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десятки тисяч сербів знову вийшли на протести через випадки масових стрілянин

Фото: масові протести в Сербії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Десятки тисяч сербів приєдналися до антиурядового протесту в Белграді. Вимагають відставки міністра внутрішніх справ і голови спецслужби через випадки масових стрілянин, в яких загинули 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Антиурядові протести в Сербії тривають уже понад місяць. Протестувальники звинувачують керівника МВС Братислава Гашича та очільника спецслужби Александара Вуліна у бездіяльності щодо притягнення до відповідальності злочинних угруповань.

Також, мітингарі вимагають позбавити ліцензій національних мовників Pink TV і Happy TV через пропаганду насильста. Президент Сербії Алессандро Вучич вважає, що уряд не винен у тому, в чому його звинувачують.

"Чи винний уряд у злочинах, які сталися? Я не можу цього прийняти", - Вучич.

Масові стрілянини в Сербії

3 травня, в Белграді, семикласник влаштував стрілянину в школі, внаслідок якої загинув охоронець та 8 дітей.

За день після цього, сталася стрілянина в місті Младеновац, неподалік столиці. 21-річний хлопець убив вісьмох осіб, ще 14 поранив.

Після цих інцидентів десятки тисяч людей у Сербії вийшли на акції проти насильства, які тривають й до сьогодні.

Президент Сербії Александар Вучич засудив протести і звинуватив опозицію в тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СербияМітинг