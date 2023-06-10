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Десятки тисяч сербів знову вийшли на протести через випадки масових стрілянин

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Сербія, Субота 10 червня 2023 02:13
Десятки тисяч сербів знову вийшли на протести через випадки масових стрілянин Фото: масові протести в Сербії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Десятки тисяч сербів приєдналися до антиурядового протесту в Белграді. Вимагають відставки міністра внутрішніх справ і голови спецслужби через випадки масових стрілянин, в яких загинули 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Антиурядові протести в Сербії тривають уже понад місяць. Протестувальники звинувачують керівника МВС Братислава Гашича та очільника спецслужби Александара Вуліна у бездіяльності щодо притягнення до відповідальності злочинних угруповань.

Також, мітингарі вимагають позбавити ліцензій національних мовників Pink TV і Happy TV через пропаганду насильста. Президент Сербії Алессандро Вучич вважає, що уряд не винен у тому, в чому його звинувачують.

"Чи винний уряд у злочинах, які сталися? Я не можу цього прийняти", - Вучич.

Масові стрілянини в Сербії

3 травня, в Белграді, семикласник влаштував стрілянину в школі, внаслідок якої загинув охоронець та 8 дітей.

За день після цього, сталася стрілянина в місті Младеновац, неподалік столиці. 21-річний хлопець убив вісьмох осіб, ще 14 поранив.

Після цих інцидентів десятки тисяч людей у Сербії вийшли на акції проти насильства, які тривають й до сьогодні.

Президент Сербії Александар Вучич засудив протести і звинуватив опозицію в тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.

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