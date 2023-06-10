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Десятки тысяч сербов снова вышли на протесты из-за случаев массовых стрельб

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Сербия, Суббота 10 июня 2023 02:13
Десятки тысяч сербов снова вышли на протесты из-за случаев массовых стрельб Фото: массовые протесты в Сербии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Десятки тысяч сербов присоединились к антиправительственному протесту в Белграде. Требуют отставки министра внутренних дел и главы спецслужбы из-за случаев массовых стрельб, в которых погибли 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Антиправительственные протесты в Сербии продолжаются уже больше месяца. Протестующие обвиняют руководителя МВД Братислава Гашича и руководителя спецслужбы Александара Вулина в бездействии по привлечению к ответственности преступных группировок.

Также, митингующие требуют лишить лицензий национальных вещателей Pink TV и Happy TV из-за пропаганды насилия. Президент Сербии Алессандро Вучич считает, что правительство не виновато в том, в чем его обвиняют.

"Виновато ли правительство в произошедших преступлениях? Я не могу этого принять", - Вучич.

Массовые стрельбы в Сербии

3 мая, в Белграде, семиклассник устроил стрельбу в школе, в результате которой погиб охранник и 8 детей.

Через день после этого произошла стрельба в городе Младеновац, неподалеку от столицы. 21-летний парень убил восемь человек, еще 14 ранил.

После этих инцидентов десятки тысяч человек в Сербии вышли на акции против насилия, которые продолжаются и сегодня.

Президент Сербии Александр Вучич осудил протесты и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.

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