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Десять танков и 840 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Украина, Пятница 12 января 2024 08:13
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Десять танков и 840 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 12 января (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 368460 (+840) человек ликвидировано;
  • танков - 6060 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11254 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 8710 (+11) ед.;
  • РСЗО - 957 ед.;
  • средства ПВО - 642 (+1) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6836 (+1) ед.;
  • крылатые ракеты - 1806 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед.;
  • специальная техника - 1339 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

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