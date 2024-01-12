Десять танков и 840 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 12 января (facebook comMinistryofDefence UA)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 368460 (+840) человек ликвидировано;

танков - 6060 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11254 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 8710 (+11) ед.;

РСЗО - 957 ед.;

средства ПВО - 642 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6836 (+1) ед.;

крылатые ракеты - 1806 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед.;

специальная техника - 1339 (+2) ед. Ситуация на фронте Украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника. В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.