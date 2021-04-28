ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Десять клиентов АО "Сумыгаз" победили во всеукраинской акции 104.UA Smart

Новина українською → Сумы, Среда 28 апреля 2021 15:26
Десять клиентов АО "Сумыгаз" победили во всеукраинской акции 104.UA Smart Фото: "Сумыгаз" установили победителям акции 104.UA Smart модемы (facebook.com sm 104.ua)
Автор: РБК-Украина

Специалисты АО "Сумыгаз" установили победителям всеукраинской акции 104.UA Smart модемы. Это устройства 104.UA Smart, предназначенные для дистанционной передачи показаний счетчика газа в систему обработки данных.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции клиенты оплатили услугу доставки газа за первое полугодие 2021 года.

Потребители уже убедились в удобстве и надежности устройства, ведь модем ежедневно передает показания в систему. Данные об объемах потребленного газа прибор сохраняет в течение 12 месяцев.

"Для удобства наши клиенты заказывают модем во время реконструкции - перенос счетчика, его замены или установки. Модем обеспечивает достоверность передачи показаний", - отмечает коммерческий директор Денис Черненко.

На сегодня в Сумской области таким устройством для дистанционной передачи данных уже пользуются 335 домовладений. Клиентам, которые хотят установить модем за свой счет, нужно обратиться к 104.ua Клиентскому пространству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика счетчики Сумыгаз
NEWS
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса