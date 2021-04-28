Десять клиентов АО "Сумыгаз" победили во всеукраинской акции 104.UA Smart

Специалисты АО "Сумыгаз" установили победителям всеукраинской акции 104.UA Smart модемы. Это устройства 104.UA Smart, предназначенные для дистанционной передачи показаний счетчика газа в систему обработки данных.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции клиенты оплатили услугу доставки газа за первое полугодие 2021 года.

Потребители уже убедились в удобстве и надежности устройства, ведь модем ежедневно передает показания в систему. Данные об объемах потребленного газа прибор сохраняет в течение 12 месяцев.

"Для удобства наши клиенты заказывают модем во время реконструкции - перенос счетчика, его замены или установки. Модем обеспечивает достоверность передачи показаний", - отмечает коммерческий директор Денис Черненко.

На сегодня в Сумской области таким устройством для дистанционной передачи данных уже пользуются 335 домовладений. Клиентам, которые хотят установить модем за свой счет, нужно обратиться к 104.ua Клиентскому пространству.