ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Десять клієнтів АТ "Сумигаз" перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

Новость на русском → Суми, Середа 28 квітня 2021 15:26
Десять клієнтів АТ "Сумигаз" перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart Фото: "Сумигаз" встановили переможцям акції 104.UA Smart модеми (facebook.com sm 104.ua)
Автор: РБК-Україна

Фахівці АТ "Сумигаз" встановили переможцям всеукраїнської акції 104.UA Smart модеми. Це пристрої 104.UA Smart, призначені для дистанційної передачі показань лічильника газу до системи обробки даних.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для участі в акції клієнти сплатили за послугу доставки газу за перше півріччя 2021 року.

Споживачі вже переконались у зручності та надійності пристрою, адже модем щодня передає показання до системи. Дані про обсяги спожитого газу прилад зберігає впродовж 12 місяців.

"Для зручності наші клієнти замовляють модем під час реконструкції - перенесення лічильника, його заміни чи встановлення. Модем забезпечує достовірність передачі показань", - відзначає комерційний директор Денис Черненко.

На сьогодні у Сумській області таким пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь. Клієнтам, які хочуть встановити модем власним коштом, потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика счетчики Сумыгаз
NEWS
Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо
Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу