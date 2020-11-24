Деструктивные силы до сих пор пытаются "протолкнуть" импорт электричества из России, - нардеп

Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Украина)

Отдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины.

Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

"В значительной мере благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть российское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо", - написал нардеп.

По его словам только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн.

Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.