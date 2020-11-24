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Деструктивні сили досі намагаються "проштовхнути" імпорт електрики з Росії, - нардеп

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 18:32
Деструктивні сили досі намагаються "проштовхнути" імпорт електрики з Росії, - нардеп
Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Окремі політики та високопосадовці проводжують спроби відновити закупівлі електроенергії з Росії та Білорусі всупереч національним інтересам України.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

"Значною мірою завдяки наполегливій позиції народних депутатів, зокрема нашої Тимчасової слідчої комісії, нам вдалося припинити злочинний імпорт. Однак сьогодні деструктивні сили всередині України досі намагаються проштовхнути російську і білоруську електрику. В тому числі ходять розмови про закупівлю електроенергію з білоруської АЕС, що в нинішніх умовах недопустимо", - написав нардеп

За його словами тільки прямі збитки української енергетики від імпорту струму з Росії у 2019-2020 роках склали 3 млрд грн.

Нардеп зазначив, що сьогодні заборона на закупівлю струму у країни-агресора діє до завершення карантину. Щоб убезпечити країну від повторення кризи, російський імпорт потрібно заборонити на законодавчому рівні, переконаний екс-голова СБУ.

В якості прикладу захисту національних інтересів в питанні закупівлі струму в Росії, Наливайченко навів країни Балтії, які реалізують курс на повну синхронізацію з ЄС.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії.

Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

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