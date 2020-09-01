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"Десна" и "Колос" узнали своих соперников в отборе Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Все матчи третьего квалификационного раунда пройдут 24 сентября

По результатам жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинские футбольные клубы "Десна" и "Колос" узнали своих соперников. На этом этапе Украину точно представят черниговцы, а ковалевскому клубу еще надо преодолеть греческий "Арис".

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Прямая трансляция жеребьевки была доступна на сайте УЕФА.

Соперником "Десны" станет победитель пары "Кукес" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия), с которым черниговский клуб сыграет на выезде. Для "Колоса" матч третьего раунда квалификации также может будет выездным, где команда Руслана Костишина предстоит сыграть с хорватской "Риекой".

На этой стадии победитель будет определяться по итогам одного матча. Все игры состоятся 24 сентября.

Украина в Лиге Европы в этом сезоне также будет представлять луганская "Заря", которая выступит на групповом этапе. Первый матч запланирован на 22 октября.

Напомним, ранее своего соперника в квалификации Лиги чемпионов узнало "Динамо". Киевляне проведут первый под руководством Мирчи Луческу матч в еврокубках против голландского АЗ.

"Шахтер" в ранге чемпиона Украины получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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