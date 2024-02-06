Дешевше не буде. Скільки коштує купити квартиру у Чехії цього року
Частина українців у Чехії планують залишитися у цій країні після війни. Багато хотіли б жити у власному житлі, а не орендувати квартири.
Скільки коштують квадратні метри у різних регіонах Чехії та де найдешевші квартири, РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz.
Де найдорожче та найдешевше житло у Чехії
Торік чеські експерти з нерухомості прогнозували зниження цін на квадратні метри. Але 2023 року в середньому по країні ціни зросли на 3%, за даними порталу нерухомості Reality Čechy та іпотечної компанії Golem Finance.
Зокрема, якщо квартира площею 70 кв. м у грудні 2022 року коштувала в середньому 4,34 млн крон (173,6 тис. євро), то у січні 2024-го – 4,48 млн крон (179,2 тис. євро).
Тим часом житло у Чехії подорожчало не скрізь, у деяких регіонах ціни за рік знизилися. Зокрема, зросла вартість квартир у Празі, Карлових Варах, Південній Моравії, Градець-Краловому, Ліберці, Височині. А в інших регіонах квартири стали доступніші. Найбільше ціни на житло знизилися у Злінському краї. Там середня ціна квартири за рік знизилася на 10 тисяч євро, до 143,6 тис євро (3,59 млн крон).
Найдорожче купити житло в Празі. Середня ціна квартири на 70 квадратів –понад 7 млн крон (280 тис. євро). Найдешевші квартири в Устецькому краї – 1,83 млн крон (73 тис. євро).
Фото: Житлові будинки у Празі (unsplash.com)
Водночас доступність житла у Чехії у співвідношенні до зарплат знизилася. Якщо у минулі роки на іпотеку витрачалося 46% доходу, то у 2023 році вже 62%. Найкращим вважається варіант, коли на виплату витрачається до третини заробітків.
Скільки коштують квартири у регіонах Чехії
Вартість житла суттєво відрізняється у різних частинах Чехії. У середньому ціни за квартиру у 70 кв. м такі:
- Прага –7,32 млн крон (292,8 тис. євро);
- Південноморавський край – 5,38 млн крон (215,2 тис. євро);
- Середньочеський край – 4,86 млн крон (194,4 тис. євро);
- Краловоградецький край – 4,45 млн крон (178 тис. євро);
- край Височина – 4,18 млн крон (167,2 тис. євро).
- Ліберецький край – 3,89 млн крон (155,6 тис. євро);
- Південночеський край – 3,83 млн крон (153,2 тис. євро);
- Пльзенський край – 3,78 млн крон (151,2 тис. євро);
- Оломоуцький край – 3,76 млн крон (150,4 тис.євро);
- Злінський край – 3,56 млн крон (143,6 тис. євро);
- Пардубицький край – 3,5 млн крон (140 тис. євро);
- Карловарський край – 3,18 млн крон (127,2 тис. євро);
- Мораво-Сілезький край – 2,54 млн крон (101,6 тис. євро);
- Устецький край – 1,83 млн крон (73,2 тис. євро).
Фото: Найдорожчі квартири – у Празі та Брно (unsplash.com)
Що буде із цінами на квартири у 2024 році
Рівень цін на житлову нерухомість у Чехії вже досяг мінімуму, кажуть експерти. Відновлення ринку очікують наприкінці першого кварталу 2024 року.
Люди, які можуть дозволити собі придбання квартири, вже почали купувати. Про відновлення попиту свідчить і невелика різниця між цінами на порталах з нерухомості та сумами, за які житло продають насправді.
"Ринок активізують гроші, здебільшого готівкові, а не іпотека. Рівень цін уже досяг дна", – зазначив Мілан Рочек із компанії Dataligence.
Представник порталу з нерухомості Міхал Піх також звертає увагу, що знайти низьку ціну на житло цього року буде важче, ніж торік.
"Хто мав можливість придбати нерухомість минулого року, той не помилився", –каже він.
Нагадаємо, ми писали, за скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи. У Чехії всю зарплату треба відкладати 13,3 років. Більше – тільки у Словаччині.
Також ми розповідали, які ціни на оренду житла у Чехії і де шукати варіанти квартир. Найнижчі ціни – у прикордонних регіонах із промисловим минулим.
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