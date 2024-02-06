Дешевше не буде. Скільки коштує купити квартиру у Чехії цього року

Частина українців у Чехії планують залишитися у цій країні після війни. Багато хотіли б жити у власному житлі, а не орендувати квартири.

Скільки коштують квадратні метри у різних регіонах Чехії та де найдешевші квартири, РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz .

Де найдорожче та найдешевше житло у Чехії

Торік чеські експерти з нерухомості прогнозували зниження цін на квадратні метри. Але 2023 року в середньому по країні ціни зросли на 3%, за даними порталу нерухомості Reality Čechy та іпотечної компанії Golem Finance.

Зокрема, якщо квартира площею 70 кв. м у грудні 2022 року коштувала в середньому 4,34 млн крон (173,6 тис. євро), то у січні 2024-го – 4,48 млн крон (179,2 тис. євро).

Тим часом житло у Чехії подорожчало не скрізь, у деяких регіонах ціни за рік знизилися. Зокрема, зросла вартість квартир у Празі, Карлових Варах, Південній Моравії, Градець-Краловому, Ліберці, Височині. А в інших регіонах квартири стали доступніші. Найбільше ціни на житло знизилися у Злінському краї. Там середня ціна квартири за рік знизилася на 10 тисяч євро, до 143,6 тис євро (3,59 млн крон).

Найдорожче купити житло в Празі. Середня ціна квартири на 70 квадратів –понад 7 млн крон (280 тис. євро). Найдешевші квартири в Устецькому краї – 1,83 млн крон (73 тис. євро).

Фото: Житлові будинки у Празі (unsplash.com)

Водночас доступність житла у Чехії у співвідношенні до зарплат знизилася. Якщо у минулі роки на іпотеку витрачалося 46% доходу, то у 2023 році вже 62%. Найкращим вважається варіант, коли на виплату витрачається до третини заробітків.

Скільки коштують квартири у регіонах Чехії

Вартість житла суттєво відрізняється у різних частинах Чехії. У середньому ціни за квартиру у 70 кв. м такі:

Прага –7,32 млн крон (292,8 тис. євро);

Південноморавський край – 5,38 млн крон (215,2 тис. євро);

Середньочеський край – 4,86 млн крон (194,4 тис. євро);

Краловоградецький край – 4,45 млн крон (178 тис. євро);

край Височина – 4,18 млн крон (167,2 тис. євро).

Ліберецький край – 3,89 млн крон (155,6 тис. євро);

Південночеський край – 3,83 млн крон (153,2 тис. євро);

Пльзенський край – 3,78 млн крон (151,2 тис. євро);

Оломоуцький край – 3,76 млн крон (150,4 тис.євро);

Злінський край – 3,56 млн крон (143,6 тис. євро);

Пардубицький край – 3,5 млн крон (140 тис. євро);

Карловарський край – 3,18 млн крон (127,2 тис. євро);

Мораво-Сілезький край – 2,54 млн крон (101,6 тис. євро);

Устецький край – 1,83 млн крон (73,2 тис. євро).

Фото: Найдорожчі квартири – у Празі та Брно (unsplash.com)

Що буде із цінами на квартири у 2024 році

Рівень цін на житлову нерухомість у Чехії вже досяг мінімуму, кажуть експерти. Відновлення ринку очікують наприкінці першого кварталу 2024 року.

Люди, які можуть дозволити собі придбання квартири, вже почали купувати. Про відновлення попиту свідчить і невелика різниця між цінами на порталах з нерухомості та сумами, за які житло продають насправді.

"Ринок активізують гроші, здебільшого готівкові, а не іпотека. Рівень цін уже досяг дна", – зазначив Мілан Рочек із компанії Dataligence.

Представник порталу з нерухомості Міхал Піх також звертає увагу, що знайти низьку ціну на житло цього року буде важче, ніж торік.

"Хто мав можливість придбати нерухомість минулого року, той не помилився", –каже він.