Дешева сталь із російської сировини: ФМУ закликала захистити ринок України від турецького імпорту

За його словами, такий імпорт витісняє українських виробників із внутрішнього ринку, скорочує завантаження підприємств, зайнятість і податкові надходження.

Російський метал посилює позиції Туреччини

У ФМУ розповіли, що Туреччина залишається найбільшим імпортером російської металургійної продукції.

У 2025 році експорт продукції чорної металургії з РФ до Туреччини зріс на 42% і сягнув 3,3 млрд доларів. Зокрема, постачання російських слябів збільшилося на 22%, квадратної заготовки - на 50%, а чавуну - на 83%.

Частка російської продукції у турецькому імпорті також суттєво зросла: у 2025 році вона становила 78% у сегменті чавуну, 52% - слябів і 44% - квадратної заготовки.



"Дешеві російські напівфабрикати дають турецьким виробникам значну перевагу в собівартості. Після переробки ця продукція потрапляє на український ринок уже як турецька і продається за цінами, з якими наші підприємства не можуть конкурувати в рівних умовах", - наголосив голова ФМУ.

Імпорт із Туреччини тисне на українських виробників

Як зазначив Біленький, турецька металопродукція вже займає понад 60% у загальній структурі імпорту сталі в Україну. Окремо у 2022-2025 роках Україна ввезла з Туреччини 131 тис. тонн трубної продукції, а щорічні обсяги такого імпорту після початку повномасштабної війни зросли у 2-3 рази.



Нині турецькі труби займають близько 10-15% внутрішнього ринку. У Федерації металургів зазначають, що це вже впливає на обсяги виробництва, продажі, фінансовий стан підприємств і збереження робочих місць.

"Українські заводи працюють в умовах високих цін на електроенергію, кадрового дефіциту, складної логістики та воєнних ризиків. Додатковий тиск дешевого імпорту, виготовленого з російської сировини, створює пряму загрозу для роботи підприємств і промислових регіонів", - зазначив він.

Антидемпінгові заходи та контроль походження сталі: що пропонує ФМУ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вже відкрила антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини за зверненням українських виробників.

Але у ФМУ вважають, що чекати завершення тривалої процедури не можна, оскільки вона може розтягнутися на рік і більше, і закликають якнайшвидше запровадити попередні антидемпінгові мита, а також механізм контролю походження металопродукції за принципом melt and pour, який уже діє в Європейському Союзі.



Додатковим ризиком для України може стати посилення захисних заходів ЄС. За оцінками галузі, експорт турецької сталі до Європи може скоротитися на 50–60%, що створює загрозу перенаправлення частини цих обсягів на український ринок.



"Якщо Євросоюз обмежує турецький імпорт, надлишкові обсяги шукатимуть інші ринки збуту. Україна має заздалегідь захистити власних виробників, інакше частина цієї продукції буде перенаправлена до нас", - підсумував голова Федерації металургів України.