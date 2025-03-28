Дешева іпотека в Україні: чи впадуть ринкові ставки кредитів на житло до 4%

Ринкові ставки за іпотекою в Україні будуть знижуватися слідом за інфляцією. Водночас розраховувати на рівень ставок сусідньої Польщі поки що не варто.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Рожкова зазначила, що стійке зниження інфляції стане головним підґрунтям для ринкової іпотеки. Коли інфляція стане однознаковою і залишатиметься такою тривалий час, це суттєво знизить ризики банків і стане підставою для зниження ставок, приведення їх до прийнятного рівня та активізації кредитування.

"Водночас на горизонті п’яти років (навіть за сприятливих ринкових умов) знизити ринкові відсоткові ставки до рівня сусідньої Польщі (4-4,5%) малоймовірно", - сказала вона.

За її словами, Програма підтримки єОселя прекрасно себе зарекомендувала в останні роки, підтримуючи іпотечне кредитування для окремих категорій громадян, зокрема ветеранів та ВПО. Але для масової ринкової іпотеки цього замало. Водночас для того, щоб іпотека стала масовою, ринковою та доступною не лише для окремих категорій громадян, але й для ширшого кола, треба говорити про певну зміну параметрів програми єОселя.

Рожкова наголосила, що з огляду на світовий досвід найуспішнішими державними програмами підтримки є ті, в яких держава не є прямим кредитором.

На її думку, держава має створювати умови для ринкового іпотечного кредитування. Якщо вони є дорогими для певних категорій громадян, держава має застосовувати механізм компенсації відсоткових ставок.

"Основна ціль – зробити програму єОселя більш стійкою та адаптивною. Тож ця програма дуже важлива, але має бути переосмислена, оскільки за нинішніх умов вона швидше заважатиме розвитку ринкового іпотечного кредитування", - додала Рожкова.

Програма кредитування за рахунок коштів бюджету

Нагадаємо, програма пільгового іпотечного кредитування єОселя стартувала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі вона пропонувала іпотеку під 3% для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків та науковців. Пізніше програма була розширена: можливість взяти кредит під 7% отримали всі українці, що потребували покращення житлових умов.

єОселя фінансується коштами держбюджету. Банки отримують компенсацію частини відсоткової ставки за кредитом.

За весь час дії програми коштами бюджету скористалися 16 тисяч українців на суму 26,4 млрд гривень.