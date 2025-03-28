Дешевая ипотека в Украине: упадут ли рыночные ставки кредитов на жилье до 4%

Рыночные ставки по ипотеке в Украине будут снижаться вслед за инфляцией. В то же время рассчитывать на уровень ставок соседней Польши пока не стоит.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Рожкова отметила, что устойчивое снижение инфляции станет главной основой для рыночной ипотеки. Когда инфляция станет однозначной и будет оставаться такой длительное время, это существенно снизит риски банков и станет основанием для снижения ставок, приведения их к приемлемому уровню и активизации кредитования.

"В то же время на горизонте пяти лет (даже при благоприятных рыночных условиях) снизить рыночные процентные ставки до уровня соседней Польши (4-4,5%) маловероятно", - сказала она.

По ее словам, Программа поддержки еОселя прекрасно себя зарекомендовала в последние годы, поддерживая ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан, в частности ветеранов и ВПЛ. Но для массовой рыночной ипотеки этого мало. В то же время для того, чтобы ипотека стала массовой, рыночной и доступной не только для отдельных категорий граждан, но и для более широкого круга, надо говорить об определенном изменении параметров программы еОселя.

Рожкова отметила, что учитывая мировой опыт успешными государственными программами поддержки являются те, в которых государство не является прямым кредитором.

По ее мнению, государство должно создавать условия для рыночного ипотечного кредитования. Если они являются дорогими для определенных категорий граждан, государство должно применять механизм компенсации процентных ставок.

"Основная цель - сделать программу еОселя более устойчивой и адаптивной. Поэтому эта программа очень важна, но должна быть переосмыслена, поскольку в нынешних условиях она скорее будет мешать развитию рыночного ипотечного кредитования", - добавила Рожкова.

Программа кредитования за счет средств бюджета

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования еОселя стартовала 1 октября 2022 года. На первом этапе она предлагала ипотеку под 3% для кадровых военнослужащих, правоохранителей, медиков и ученых. Позже программа была расширена: возможность взять кредит под 7% получили все украинцы, которые нуждались в улучшении жилищных условий.

еОселя финансируется за счет средств госбюджета. Банки получают компенсацию части процентной ставки по кредиту.

За все время действия программы средствами бюджета воспользовались 16 тысяч украинцев на сумму 26,4 млрд гривен.