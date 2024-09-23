Десантники ЗСУ показали відео відбиття російського масованого штурму біля Костянтинівки
Українські захисники на Курахівському напрямку у районі села Костянтинівка Донецької області відбили масований штурм російських загарбників. Тоді ворог під час спроби прориву застосував 20 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Зазначається, що загарбники намагалися прорвати оборону таврійських десантників 79 ОМБР у тому районі, й надії ворога виявилися марними.
Загалом противник для атаки під Костянтинівкою застосував 14 бронемашин з піхотою та 6 танків.
"Досягнути раптовості окупантам не вдалось - десантники 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки", - передали у Таврійській бригаді.
Так, для ураження сил і засобів противника застосовувалися артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, а також на заваді руху ворога стали й мінні загородження.
"У ході бою наші воїни спалили 2 ворожих танки та 2 бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі", - розповіли в 79 ОМБР.
Крім того, додали Таврійські десантники, за спішеною ворожою піхотою оператори ударних дронів влаштували "ефектне сафарі".
Нагадаємо, 21 вересня у Десантно-штурмових військах ЗСУ показали, як українські захисники відбивали масовану атаку російських загарбників, яка тривала цілі добу. Тоді загалом було зафіксовано 24 спроби прориву, й з різних напрямків окупанти кинули 52 одиниці техніки.
Додамо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у вчорашньому звіті уточнили, що цей механізований штурм росіяни проводили поблизу Максимільянівки 19 вересня.
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