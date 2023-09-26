Десантники ЗСУ отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже працює на передовій, допомагає виконувати бойові завдання 95-й ОДШБ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.