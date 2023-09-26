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Десантники ЗСУ отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

Вівторок 26 вересня 2023 12:00
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Десантники ЗСУ отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation Фото: десантники ЗСУ отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Десантно-штурмова бригада Збройних сил України отримала мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже працює на передовій, допомагає виконувати бойові завдання 95-й ОДШБ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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