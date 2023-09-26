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Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

Вторник 26 сентября 2023 12:00
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Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation Фото: десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины получила микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает на передовой, помогает выполнять боевые задания 95-й ОДШБ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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