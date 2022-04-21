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Десантники ВСУ сбили штурмовик Су-25 и беспилотник врага

Фото: штурмовик Су-25 (goodfon.ru)
Автор: RBC.UA

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК Украина с сылкой на пресс-центр командования ДШВ

21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника - штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.

Напомним, в Луганской области срочник Национальной гвардии Украины сбил из АК-74 вражеский беспилотник. Стоимость комплекса и дрона составляет около 10 млн гривен.

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