Десантники ВСУ сбили штурмовик Су-25 и беспилотник врага

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК Украина с сылкой на пресс-центр командования ДШВ
21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника - штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
Воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.
Напомним, в Луганской области срочник Национальной гвардии Украины сбил из АК-74 вражеский беспилотник. Стоимость комплекса и дрона составляет около 10 млн гривен.
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