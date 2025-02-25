Десантники показали знищення ворожих дронів для розвідки у Курській області

Як пояснили військові, росіяни за допомогою дронів, безперервно намагаються вистежувати позиції українських військ для подальших штурмів у Курській області.

Однак окупанти отримують відсіч не лише на землі, а й в небі. На відео показана лише частина трофеїв, які нещодавно вдалося приземлити Галицьким десантникам. Серед уражених цілей - "Supercam" "Zala" та "Орлан".

"Працюємо аби російського брухту в повітрі - ставало все менше", - підписано відео.

Ситуація в Курській області

У серпні минулого року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

Як зазначав Генштаб ЗСУ, за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. Також Росія долучила солдатів КНДР до боїв у Курській області.