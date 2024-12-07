Десантники-операторы дронов будут получать новую награду: как она выглядит

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ ввели новое отличие для операторов беспилотников. Оно призвано отметить профессионалов в использовании дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Элементы "Отличия оператора беспилотных летательных аппаратов" указывают на воздушное пространство, в котором осуществляется основная деятельность операторов дронов, подчеркивают скорость и способность выполнять задачи в условиях высокой динамики боевых действий, символизируют современные технологии, инновации и высокотехнологичный подход к ведению боевых действий.

Цель награды - военнослужащие ДШВ ВС Украины за успешное проведение разведывательных задач в зоне боевых действий, выявление, точная корректировка огня и уничтожение сил противника, инновационный подход к применению БПЛА в сложных боевых условиях.

В частности операторы и наводчики FPV-дронов, крыльев, бомберов, ударных дронов за:

Напомним, 21 ноября в Украине отметили День десантно-штурмовых войск ВСУ.

Это важная дата для чествования героизма военных этой части ВСУ в борьбе за независимость Украины. Подробнее об истории государственного праздника можно узнать в материале РБК-Украина.

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