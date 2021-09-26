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Десантирование с американских самолетов: военные ВСУ провели учения

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Воскресенье 26 сентября 2021 15:59
Десантирование с американских самолетов: военные ВСУ провели учения Фото: Украина и США провели совместные учения десантников (mil.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Украинские десантники приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения. Военные провели учебное десантирование с американских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Десантирование провели в рамках учения Rapid Trident-2021. В нем приняли участие военные ВСУ, десантно-штурмовые войска и подразделения стран-партнеров.

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров.

К совместному десантированию многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Накануне украинские военные прошли подготовку под руководством инструкторов ВС США.

Фото: Украина и США провели совместные учения десантников (mil.gov.ua)

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