Десантирование с американских самолетов: военные ВСУ провели учения
Украинские десантники приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения. Военные провели учебное десантирование с американских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Десантирование провели в рамках учения Rapid Trident-2021. В нем приняли участие военные ВСУ, десантно-штурмовые войска и подразделения стран-партнеров.
Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров.
К совместному десантированию многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Накануне украинские военные прошли подготовку под руководством инструкторов ВС США.
Фото: Украина и США провели совместные учения десантников (mil.gov.ua)