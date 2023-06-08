Десь спека, десь - свіжіше. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та до кінця тижня

Погода в Україні сьогодні, 8 червня, буде відрізнятися різноманітною температурою повітря в залежності від регіону. А вже 11-12 червня тимчасово похолоднішає та побільшає дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода на сьогодні в Україні
За даними синоптика, сьогодні короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, у Вінницькій, Черкаській та Харківській областях (скоріше в другій половині дня).
"На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. На решті території України опадів не передбачається", - додала синоптик.
За даними Діденко, вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.
При цьому, температура повітря розділиться. А саме:
Погода в Києві
У столиці сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Як додала синоптик, в столиці трохи посвіжіє - впродовж дня температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
Погода на найближчі дні
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