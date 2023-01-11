Десь Африка, десь Арктика. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 11 січня, погода в Україні буде дивувати: місцями, в залежності від регіону, градусники будуть показувати десь - 5 морозу, а десь - 8 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні Температура у західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів;

у східних областях очікується вдень -4...-9 градусів;

у північних та центральних областях впродовж дня -1...-5 градусів;

у південній частині +1+4 градуси, в Криму +4..+8 градусів, на Запоріжжі 0..-2 градуси. Вітер південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним. Опади Вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг - на півночі України. "Проте впродовж дня в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається", - додала синоптик. Погода у Києві вдень у столиці - без опадів, але слизько;

вітер південно-східного напрямку, сильний;

вдень ще передбачається -4 градуси.