Десь Африка, десь Арктика. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Сьогодні, 11 січня, погода в Україні буде дивувати: місцями, в залежності від регіону, градусники будуть показувати десь - 5 морозу, а десь - 8 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.
Погода в Україні
Температура
- у західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів;
- у східних областях очікується вдень -4...-9 градусів;
- у північних та центральних областях впродовж дня -1...-5 градусів;
- у південній частині +1+4 градуси, в Криму +4..+8 градусів, на Запоріжжі 0..-2 градуси.
Вітер
південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним.
Опади
Вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг - на півночі України.
"Проте впродовж дня в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається", - додала синоптик.
Погода у Києві
- вдень у столиці - без опадів, але слизько;
- вітер південно-східного напрямку, сильний;
- вдень ще передбачається -4 градуси.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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