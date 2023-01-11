Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то - 5 мороза, а где-то - 8 тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине
Температура
- в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов;
- в восточных областях ожидается днем -4...-9 градусов;
- в северных и центральных областях в течение дня -1...-5 градусов;
- в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4..+8 градусов, в Запорожье 0..-2 градуса.
Ветер
юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным.
Осадки
Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины.
"Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик.
Погода в Киеве
- днем в столице - без осадков, но скользко;
- ветер юго-восточного направления, сильный;
- днем еще предполагается -4 градуса.
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
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