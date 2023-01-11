Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то - 5 мороза, а где-то - 8 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине Температура в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов;

в восточных областях ожидается днем -4...-9 градусов;

в северных и центральных областях в течение дня -1...-5 градусов;

в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4..+8 градусов, в Запорожье 0..-2 градуса. Ветер юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным. Осадки Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины. "Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик. Погода в Киеве днем в столице - без осадков, но скользко;

ветер юго-восточного направления, сильный;

днем еще предполагается -4 градуса.