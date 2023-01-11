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Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 11 января 2023 07:00
Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то - 5 мороза, а где-то - 8 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Температура

  • в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов;
  • в восточных областях ожидается днем -4...-9 градусов;
  • в северных и центральных областях в течение дня -1...-5 градусов;
  • в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4..+8 градусов, в Запорожье 0..-2 градуса.

Ветер

юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным.

Осадки

Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины.

"Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик.

Погода в Киеве

  • днем в столице - без осадков, но скользко;
  • ветер юго-восточного направления, сильный;
  • днем еще предполагается -4 градуса.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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