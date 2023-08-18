Держстратегія регіонального розвитку до 2027 року: Шуляк назвала ключові напрями

"Верховна рада у липні минулого року ухвалила закон, яким зобов’язала Уряд України переглянути Державну стратегію регіонального розвитку. Важливо, що оновлення стратегії відбувається саме зараз. Адже сьогодні ми маємо чітке усвідомлення всіх викликів, чітку фіксацію, пов’язану з руйнуваннями, зміною логістичних шляхів тощо", - переконана Шуляк.

Нардеп також зазначила: для держави надважливим викликом є повернення українців, які через війну виїхали за кордоном.

"За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на травень цього року 8,2 мільйони українців перебувають за кордоном - це 20% нашого населення. Від бачення України подальшого вектора, стратегії регіонального розвитку, синхронізації зі шляхом євроінтеграції, залежатиме рішення людей повертатися додому. Середній вік українців, які перебувають у Польщі - 38 років. 68% наших співгромадян мають вищу освіту. На жаль, лише 56% планують повертатися в Україну. Тому повернення українців, які перебувають за кордоном, є одним із надзвичайно важливих завдань для країни", - поінформувала Шуляк.

Вона впевнена: правильно сформувати та змоделювати стратегічні завдання для Державної стратегії регіонального розвитку допоможуть цифрові інструменти та системи.

"Держава фіксує руйнування у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Туди заносяться дані не тільки про житло, а й про втрати бізнесу та громад. Також у держави є інші цифрові інструменти та системи, опираючись на які, ми зможемо правильно змоделювати та сформувати завдання, які ляжуть в основу формування Державної стратегії регіонального розвитку", - переконана Шуляк.

Шуляк також вказала на пріоритетність євроінтеграційного вектора для України в цілому та формування Державної стратегії регіонального розвитку зокрема.

"Очікуємо, що вже цієї осені розпочнеться старт офіційних перемовин стосовно повноправного членства України в Європейському Союзі. Звичайно, політика згуртованості також буде у фокусі уваги під час розробки цієї стратегії. Крім того, у розробку українського плану для отримання 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів від ЄС, буде закладений новий принцип - "український Bauhaus". Це про нову циркулярну економіку та нові принципи зеленого відновлення. Ці речі обов’язково будуть відображені у стратегії", - зазначила Олена Шуляк.

Нагадаємо, Кабмін за ініціативи Мінвідновлення на своєму засіданні затвердив порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації, а також їх моніторингу. Це дозволить розпочати роботу над актуалізацією чинної Державної стратегії регіонального розвитку з врахуванням нових викликів та можливостей.

Йдеться про повномасштабну війну рф проти України та її вплив на територіальні громади та регіони, а також можливості у зв'язку з набуттям Україною статусу кандидата на членство в ЄС та початком переговорів про вступ України до ЄС.