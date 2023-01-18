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У Держспецзв'язку назвали області з найгіршим зв'язком

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Україна, Середа 18 січня 2023 19:32
У Держспецзв'язку назвали області з найгіршим зв'язком Фото: у Держспецзв'язку назвали області з найгіршим зв'язком (24.tv)
Автор: Наталія Кава

Внаслідок пошкодження інфраструктури найбільші проблеми зі зв'язком зафіксовані у трьох східних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

За його словами, внаслідок військових дій найбільше постраждала інфраструктура в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Через це у Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій - 47,6%. Окрім цього через відключення електроенергії проблеми зі зв'язком зазнають Одеська та Черкаська області. Це 67,6% та 68,4% відповідно.

У відомстві відзначили, що на решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70%.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі - це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

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