Держрегуляторна служба відмовила в погодженні законопроекту щодо заборони викладки сигарет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт служби.

Зокрема, у висновку Дерегуляторної служби зазначається, що в проекті закону не наведено жодних аргументів на користь запропонованого регулювання. Також, не наведено статистичних даних або інших інформаційно-доказових матеріалів, які б обґрунтовували наявність проблеми, її масштаб та важливість, не проаналізовано стан існуючого регулювання господарських та адміністративних відносин, щодо яких склалась проблема.

"Не доведено, чому існуючі регулювання не розв’язують проблему та потребують вдосконалення, не охарактеризовано та не оцінено сфери, на які проблема має найбільший негативний впливу", - йдеться у висновку.

Також в службі вказують, що Директива 2014/40/ЄС, яку Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Угоди про асоціацію, не передбачає заборони видимого розміщення тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів, пристроїв для нагрівання тютюнових виробів без їх згоряння у пунктах продажу.

"Видиме розміщення продукції не є рекламою, а є об’єктивно необхідною складовою господарської діяльності, оскільки забезпечує право споживача на ознайомлення із асортиментом товарів, що реалізуються у точці продажу, та здійснення поінформованого вибору", - наголошують в ДРСУ.

Загалом у висновку йдеться, що ідея запропонованих змін не враховує соціально-економічні наслідки: "споживача фактично позбавляють права обирати необхідний товар, у тому числі приймати рішення про купівлю виходячи. З сукупності оціночних критеріїв вибору".

"Також проект закону має прямий негативний вплив на конкуренцію на ринку тютюнових виробів, оскільки запропоновані ним обмеження щодо інформації про товар унеможливлюють як розширення товарного асортименту в межах дистрибуції існуючих товаровиробників, так і виведення на ринок продукції виробників, які на момент набуття чинності проектом Закону не були представлені на ринку", - резюмували в Держрегуляторній службі.

Нагадаємо, законопроект про заборону викладки сигарет та нікотиновмісної продукції ініціювали в парламенті вже 5 разів, проте депутати його не підтримували через ймовірний негативний вплив на економіку України.

Водночас Міністерство економіки України підтримало цей законопроект. Міністерство не бачить впливу цієї ініціативи на економічні показники. При цьому у супровідному листі до законопроекту Мінекономіки пише, що представники бізнесу очікують негативних наслідків від заборони викладки тютюнових виробів.

За оцінками асоціації "Спеціалізована торгівля", загальні втрати державного і місцевих бюджетів через потенційну заборону викладки сигарет можуть сягнути близько 4 млрд гривень на рік.