У Держпродспоживслужбі назвали найнебезпечніші товари року: що зміниться наступного

У 2025 році в Україні планують посилити заходи захисту прав споживачів та контролю за нехарчовою продукцією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Які товари у 2024 році виявились найбільш проблемними

Згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами у 2024 році виявилися:

іграшки (які містять токсичні речовини або дрібні деталі, небезпечні для дітей)

(які містять токсичні речовини або дрібні деталі, небезпечні для дітей) електричне та електронне обладнання (яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом)

(яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом) освітлювальні пристрої (які не відповідають нормам випромінювання)

У Держпродспоживслужбі розповіли, що впродовж 2024 року її спеціалісти здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції. У результаті було виявлено:

понад 746 тисяч одиниць "неякісних" ламп із неспрямованим випромінюванням

понад 200 тисяч одиниць "неякісної" низьковольтної продукції

Уточнюється, що товари, які не відповідають вимогам безпеки, можуть становити ризик для здоров'я споживачів.

"Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику", - наголосили у держслужбі.

Особливо це стосується:

товарів, призначених для вразливих груп споживачів (дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку)

продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини

Що саме може змінитись для споживачів наступного року

На 2025 рік Держпродспоживслужба розробила та погодила секторальний план державного ринкового нагляду.

Документ вимагає посилення контролю за імпортною продукцією. Зокрема посилення перевірок товарів, які потрапляють на ринок через неформальні канали.

Крім того, планується:

вдосконалення системи моніторингу

підвищення ефективності заходів щодо недопущення небезпечної продукції на ринок

За словами заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора, особлива увага буде направлена на проблему "сірого" імпорту та контрабанди продукції, яка потрапляє на ринок без належної документації.

Зазначається, що використовуючи інтегрований підхід до формування й реалізації державної політики у сфері державного ринкового нагляду, під час розроблення проекту секторального плану ринкового нагляду на 2025 рік було враховано:

належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику

результати моніторингу вжитих обмежувальних заходів

результати аналізу відомостей, включених до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародної системи повідомлень про продукцію, що становить серйозний ризик - RAPEX

результати моніторингу причин і кількості звернень споживачів про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок використання продукції

комплексний аналіз результатів роботи територіальних органів Держпродспоживслужби за 2023-2024 роки

Рекомендації для українців від Держпродспоживслужби

Насамкінець споживачам надали кілька основних рекомендацій:

обирати лише перевірених виробників і постачальників

у разі виявлення небезпечних товарів - звертатись до Держпродспоживслужби

"Держпродспоживслужба продовжує зміцнювати безпеку споживчого ринку в Україні, тісно співпрацюючи з європейськими партнерами для впровадження найвищих стандартів безпечності та якості нехарчової продукції, прагнучи удосконалити систему ринкового нагляду відповідно до найкращих практик Європейського Союзу", - підсумував Крейтор.