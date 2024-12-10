В Госпродпотребслужбе назвали самые опасные товары года: что изменится в следующем

В 2025 году в Украине планируют усилить меры защиты прав потребителей и контроля за непродовольственной продукцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Какие товары в 2024 году оказались наиболее проблемными

Согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами в 2024 году оказались:

игрушки (содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасные для детей)

(содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасные для детей) электрическое и электронное оборудование (представляющее риск возгорания или поражения электрическим током)

(представляющее риск возгорания или поражения электрическим током) осветительные устройства (не соответствующие нормам излучения)

В Госпродпотребслужбе рассказали, что в течение 2024 года ее специалисты осуществили более 900 проверок характеристик продукции. В результате было обнаружено:

более 746 тысяч единиц "некачественных" ламп с ненаправленным излучением

более 200 тысяч единиц "некачественной" низковольтной продукции

Уточняется, что товары, не отвечающие требованиям безопасности, могут представлять риск для здоровья потребителей.

"Продукция, которая не отвечает установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска", - подчеркнули в госслужбе.

Особенно это касается:

товаров, предназначенных для уязвимых групп потребителей (детей, беременных женщин, пожилых людей)

продукции, содержащей опасные химические или биологические вещества

Что именно может измениться для потребителей в следующем году

На 2025 год Госпродпотребслужба разработала и согласовала секторальный план государственного рыночного надзора.

Документ требует усиления контроля за импортной продукцией. В частности, усиления проверок товаров, попадающих на рынок через неформальные каналы.

Кроме того, планируется:

усовершенствование системы мониторинга

повышение эффективности мер по недопущению опасной продукции на рынок

По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрея Крейтора, особое внимание будет направлено на проблему "серого" импорта и контрабанды продукции, которая попадает на рынок без должной документации.

Отмечается, что используя интегрированный подход к формированию и реализации государственной политики в сфере государственного рыночного надзора, при разработке проекта секторального плана рыночного надзора на 2025 год были учтены:

принадлежность видов продукции к повышенной степени риска

результаты мониторинга принятых ограничительных мер

результаты анализа сведений, включенных в систему оперативного взаимного оповещения о продукции, которые представляют серьезный риск

анализ информации, полученной с помощью международной системы сообщений о продукции, представляющей серьезный риск - RAPEX

результаты мониторинга причин и количества обращений потребителей о защите их права на безопасность продукции, причин и количества несчастных случаев и случаев причинения вреда здоровью людей в результате использования продукции

комплексный анализ результатов работы территориальных органов Госпродпотребслужбы за 2023-2024 годы

Рекомендации для украинцев от Госпродпотребслужбы

В заключение потребителям предоставили несколько основных рекомендаций:

выбирать только проверенных производителей и поставщиков

в случае обнаружения опасных товаров - обращаться в Госпродпотребслужбу

"Госпродпотребслужба продолжает укреплять безопасность потребительского рынка в Украине, тесно сотрудничая с европейскими партнерами для внедрения высочайших стандартов безопасности и качества непродовольственной продукции, стремясь усовершенствовать систему рыночного надзора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза", - подытожил Крейтор.