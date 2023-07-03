UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держприкордонслужбі показали відео влучної роботи аеророзвідки та артилеристів

Фото: у Держприкордонслужбі показали відео влучної роботи аеророзвідки та артилеристів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники допомагають нищити російських окупантів на фронті. З'явилося нове відео їхньої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На якому саме напрямку було знищено позиції окупантів - не відомо. Однак як розповіли у відомстві, це вдалось зробити завдяки спільній роботі аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ.

"Безапеляційний вирок для рашистських приблуд від аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ", - підписано відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти зосереджуються на штурмах на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом українські військові наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаВійна Росії проти України