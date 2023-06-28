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У Держприкордонслужбі показали, як українські мінометники працюють по окупантах під Бахмутом

Фото: у Держприкордонслужбі показали, як українські мінометники працюють по окупантах під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські мінометники продовжують нищити російських окупантів на фронті. З'явилося нове відео їхньої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

У ДПСУ зазначають, що одним з основних завдань українських мінометників під Бахмутом є знищення ворожої піхоти. Для цього воїни використовують 82-мм міномети.

"Головне, щоб був боєкомплект. Бо іноді інтенсивність така, що наші не встигають все постачати. Але загалом усе є, тож працюємо", - розповідає військовий з позивним "Дорсай".

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

При цьому, як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.

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