Держоператора тилу звинувачують у провалі завдання по контролю якості харчів для армії: у чому причина

Зазначається, що ДОТ не має необхідного впливу на якість їжі, натомість він жаліється на постачальників – тих самих, яких сам відібрав і з якими підписав контракти.

Як приклад - ситуація з розірванням контракту із постачальником "Трейд Граніт Інвест" ще до того, як лабораторія та правоохоронці підтвердили б або не підтвердили провину компанії.

"Трейд Граніт Інвест", з яким було розірвано контракт на підставі сумнівної публікації і ще до завершення слідства, має лише 2 зафіксованих порушення. У той час "Міт Пром" - 51, а Буський консервний завод – взагалі 176. Це наштовхує на висновок, що ДОТ має вибірковий підхід, а справжні порушники умов контрактів залишаються", - йдеться в статті.

Видання також звертає увагу на те, що деякі члени Антикорупційної ради при Міноборони намагаються зняти відповідальність з Держоператора тилу і перекласти її лише на постачальників.

Раніше також стало відомо, що ДОТ у другому кварталі 2024 року віддав декілька контрактів на понад 1 млрд грн "обраним" постачальникам без відкритих тендерів на Prozzoro.