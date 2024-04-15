Держкомпанії зобов'язали продавати газ за пільговою ціною для виробників електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу від 6 березня 2022 року № 222.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 12 квітня 2024 р. № 406 .

Згідно з постановою, на "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогаз" покладені обов'язки продажу природного газу за ціною 7 240 гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ) не тільки для потреб побутових споживачів, операторів газорозподільних систем і виробників теплової енергії, а і для виробників електричної енергії.

На HAK "Нафтогаз України" покладені обов'язки щодо формування відповідного ресурсу природного газу.

Крім того, постановою продовжені з 15 квітня до 31 серпня 2024 року обов’язки ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізувати природний газ постачальникам природного газу в обсягах, необхідних побутовим споживачам, за ціною 7 240 гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив 6 прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 ГВт потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

Крім того, 11 квітня Росія зруйнувала Трипільску ТЕС, встановлена потужність якої становила близько 1,8 ГВт.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна найближчим часом запропонує міжнародним партнерам, зокрема країнам G7 участь у двох планах, які пропонується реалізовувати паралельно.

План "А" стосуватиметься відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні. План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не лише газотурбінних установок.