У Держфінмоніторингу заявили, що запроваджені РНБО санкції до олігархів є інструментом захисту нацбезпеки

"Надважливе питання – фінансова чистота і чинники, які на неї впливають. Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені. Зараз системно перевіряються фінансові потоки на всеукраїнському рівні", – зауважив Філіп Пронін.

Зокрема, Держфінмоніторинг долучився до засідання РНБО 12 лютого, на якому було запроваджено пакет санкцій до вказаних олігархів. Адже відомство активно співпрацює з правоохоронцями та опрацьовує великий масив інформації, аби виявити тіньові фінансові схеми.

"Останні напрацювання стосуються тих, хто продовжував співпрацювати з РФ, побудував схеми для привласнення державних коштів, надавав послуги прихованого обготівковування, використовував кошти благодійних фондів не за цільовим призначенням, підривав роботу банківської системи. Усі матеріали Держфінмоніторинг передав правоохоронцям для подальшого розслідування", - розповів Пронін.

Така взаємодія відбувається як на етапі оперативно-розшукових дій, так і на етапі досудового розслідування.

За словами Проніна, санкції є важливим інструментом захисту національної безпеки.

"Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується і олігархів, депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах", – підкреслив він.

На його думку, системна боротьба з розкраданням і відмиванням коштів зможе зупинити негативні фінансові процеси.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО прийняла рішення про запровадження санкцій до низки олігархів, які співпрацювали з РФ. Зокрема, під безстрокові санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Порошенко та Медведчук.