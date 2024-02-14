У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі

У Держдепі США констатують, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", суттєво обмежили можливості окупантів в акваторії Чорного моря.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

За словами представника зовнішньополітичного відомства Штатів, той "факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно", демонструє фундаментальну зміну стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.

Американський чиновник додав, що РФ втратила вже двадцять відсотків кораблів свого Чорноморського флоту.

Коментуючи ліквідацію українськими захисниками російського ВДК "Цезар Куніков" завдяки застосуванню морських дронів, у Держдепі зазначили, що "ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою".

Також він додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Чиновник зауважив, що відповідна зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку Штатів, що полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою", - підсумував представник Держдепу.

Знищення ВДК "Цезар Куніков" 14 лютого

Раніше повідомлялося, що 14 лютого вранці в мережі почали поширювати інформацію про те, що у районі Алупки тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, і біля узбережжя атакували десантний корабель росіян.

Повідомлялося, що на судні пролунала тривога, а згодом місцеві жителі почули кілька вибухів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

Більш детально про успішну атаку українських захисників по кораблю загарбників - у матеріалі РБК-Україна.