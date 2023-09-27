У Держдепі США відреагували на намір Росії повернутися до Ради ООН з прав людини

"Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні", - сказав Міллер.

Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини

Нагадаємо, вчора BBC повідомляло, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України.

Тепер російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін.

Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

У документі, з яким ознайомилася BBC, Росія обіцяє знайти "адекватні розв'язання питань прав людини" і прагне не допустити перетворення Ради на "інструмент, що служить політичній волі однієї групи країн".

Дипломати заявили, що Росія "сподівається відновити деякий міжнародний авторитет" після того, як її звинуватили в порушеннях прав людини в Україні та всередині її власних кордонів.