У Держдепі США відреагували на чутки про плани Ірану передати РФ ракети Fath 360

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, видання Reuters з посиланням на джерела у європейській розвідці написало, що Росія може вже найближчим часом отримати від Ірану сотні балістичних ракет Fath 360.

Таке озброєння здатне знищувати цілі на відстані до 120 кілометрів.

За інформацією видання, десятки російських солдатів вже проходять в Ірані навчання управлінню такими ракетами.

Угода про постачання між Іраном та Росією, за непідтвердженими даними, була укладена ще наприкінці минулого року.

Офіційного підтвердження таких чуток про передачу Росії іранських ракет наразі немає.

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